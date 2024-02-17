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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل بيت الرفاعي وموعد العرض الرسمي، يواصل النجم أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله “بيت الرفاعي”، والمقرر أن يشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المُقبل، 2024، على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستعرض بوابة دوت الخليج" في التقرير التالي تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي، بعدما روجت قناة الحياة لمسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة، في شهر رمضان 2024، بطولة النجم الكبير أمير كرارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير. وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ستدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

تتصاعد أحداث مسلسل بيت الرفاعي حيث يجد الأبناء أن والدهم مهنته الأساسية هي تاجر آثار، كما أن “كرارة” يتزوج من الفنانة إيناس كامل ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض في رمضان 2024، إلا أنه تظهر الفنانة ميرنا جميل التي تجسد شخصية كوافيرة لتقع في حبه.

مسلسل “بيت الرفاعي” له أكثر من خط درامي حيث سيدخل الفنان أمير كرارة في صراع كبير مع الفنان أحمد رزق، الذي سيكون متزوج من الفنانة دنيا المصري، وتنتقل الأحداث إلى الفنان سيد رجب الذي يجسد شخصية عم “كرارة” وهو تاجر أيضًا.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

قناة الحياة تروج لـبيت الرفاعي

روجت قناة الحياة لمسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة، في شهر رمضان 2024، بطولة النجم الكبير أمير كرارة.

ونشرت صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام" بوستر العمل وكتبت عليه: انتظروا النجم أمير كرارة ومسلسل #بيت_الرفاعي على شاشات المتحدة في رمضان #شهر_الفرحة.

"بيت الرفاعي" من المقرر أن يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ماراثون شهر رمضان 2024، فضلا عن منصة WATCH IT الإلكترونية.

أمير كرارة في رمضان 2023

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.