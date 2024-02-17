نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى عروض مهرجان نوادي المسرح الإقليمي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، أولى فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، المنفذ بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

عرض هالوفوبيا

وشهد مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "هالوفوبيا" من إخراج سيف الدين محمد، وتدور فكرة العرض حول الأمراض النفسية وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وكيف يؤثر الشعور بالوحدة على نفسية الفرد وسلوكياته.

عرض مسرحية كفر أبو ضلمة

بينما جاء العرض الثاني لمسرحية "كفر أبو ضلمة" للمخرج مصطفى على، ويتناول العرض ظاهرة التنقيب عن مقابر الآثار، وما يتعلق به من تقديم القرابين بهدف تيسير فتح المقبرة والحصول على ما تحتضنه من كنوز مصرية قديمة.

تقدم العروض بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

عروض إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

يذكر أن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، يقدم 26 عرضًا مسرحيًا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، تقام يوميًا خلال الفترة من 16 فبراير وحتى 22 فبراير الحالي، وذلك بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.