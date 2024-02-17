نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا يظهر أحمد داش في مسلسل " مسار إجبارى " رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد داش، في الماراثون الرمضاني لهذا العام خلال مسلسل “ مسار إجبارى ” مع الفنان عصام عمر، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية شاب جامعي ولكنه يمتلك عربية أكل، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

نجوم مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

آخر أعمال أحمد داش

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل “جعفر العمدة” الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته، ومسلسل "الصندوق" وذلك بعد نجاح مسلسل "مين قال؟" الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، ويعتبر فيلم "أبو صدام* أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما شارك أحمد داش في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل الصندوق، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل من بطولة هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم.