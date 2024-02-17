نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أمير كرارة يروج لمسلسل "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم أمير كرارة عن البوستر الرسمي لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، حيث شارك جمهوره بالبوستر الرسمي للعمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"بيت الرفاعي إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي، انتاج سينرجي تامر مرسي، المتحدة، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين".

تعليقات الجمهور على منشور أمير كرارة

وفور مشاركة أمير كرارة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مولعها"، وغيرها من التعليقات.

قصة مسلسل "بيت الرفاعي"



وقصة أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" تدور في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، وذلك في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار.

أما النجم أمير كرارة يجسد في مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه في رمضان هذا العام دور طبيب وذلك لأول مرة إذ أنها من الشخصيات البعيدة عن الأدوار المعروفة للنجم أمير كرارة.





وهو متزوج من إيناس كامل، وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي



يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.