نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الخامسة.. محطات من حياة محمد متولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد متولي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 فبراير 2018.

من هو محمد متولي؟

هو محمد محمود متولي أحمد ولد في11 مارس 1945 وتوفي في يوم 17 فبراير 2018، ولد في شبين الكوم بالمنوفية وعاش في الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم.

وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين هو ممثل موهوب ولعل ذلك قد تكشف بقوة في «سارق الفرح».

مشوار محمد متولي الفني

وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) عام 1972، شارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله المسلسلات:«العودة الأخيرة»، «أرابيسك»، «ليالى الحلمية»، «زيزينيا»، المسرحيات:«الابندا (مسرحية)» «البرنسيسة» والأفلام: «سلام يا صاحبي»، «إلا ابنتي»، «وزير في الجبس» «واحد صعيدي».



قدم طول تاريخه الفني قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

كان آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)"، كما شارك في فيلم "خطيب مراتي" للفنان أحمد سعد والذي لم يُعرض بعد.



قصة وفاة محمد متولي

في 17 فبراير 2018، رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية، دون ضجة إعلامية، ودون أن يشعر به أحد.

وعقب وفاة محمد متولي، انهارت ابنته سمر، ودخلت في نوبة من البكاء، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الغيطي، بعدها تمالكت أعصابها وروت المشاهد الأخيرة في حياته وسبب وفاته.

وقالت ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان يعاني من تضخم في عضلة القلب، ورحل بعد تعرضه لأزمة قلبية، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالخبر بعد عودتها إلى المنزل، وانهارت في نهاية المكالمة، مرددة كلمة: "كلنا هنموت".



اللحظات الأخيرة في حياة محمد متولي

روت زوجته السيدة وفاء إبرهيم، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "