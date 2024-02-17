في ذكرى وفاة محمد متولي.. ما هو السبب الحقيقي لوفاته؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد متولي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 فبراير 2018.

من هو محمد متولي؟

هو محمد محمود متولي أحمد ولد في11 مارس 1945 وتوفي في يوم 17 فبراير 2018، ولد في شبين الكوم بالمنوفية وعاش في الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم.

وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين هو ممثل موهوب ولعل ذلك قد تكشف بقوة في «سارق الفرح».

السبب الحقيقي لوفاة محمد متولي

ردت السيدة وفاء إبراهيم، زوجة الفنان محمد متولي، على الشائعات التي انتشرت بسبب وفاة الفنان الراحل، والتي تم تداولها بأنه تُوفى نتيجة "الزغطة".

وقالت وفاء إبراهيم زوجة الراحل محمد متولي أثناء حوارها في وقت سابق ببرنامج صباح الورد، عبر قناة TeN، إن البعض قال إنه توفى نتيجة «الزغطة»، ولكن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

وأضافت أن الفنان محمد متولى توفى نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، موضحة: هو توفى وهو قاعد، كان ماسك الموبايل وحطه على الترابيزة اللي جنبه، وتوفى.

وأشارت زوجة الفنان محمد متولي إلى أنه لم يكن يعاني أي تعب قبيل الوفاة، موضحة أنه كان مريضًا بالسكر، إضافة إلى عصبيته الشديدة.

قصة وفاة محمد متولي

في 17 فبراير 2018، رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية، دون ضجة إعلامية، ودون أن يشعر به أحد.

وعقب وفاة محمد متولي، انهارت ابنته سمر، ودخلت في نوبة من البكاء، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الغيطي، بعدها تمالكت أعصابها وروت المشاهد الأخيرة في حياته وسبب وفاته.

وقالت ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان يعاني من تضخم في عضلة القلب، ورحل بعد تعرضه لأزمة قلبية، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالخبر بعد عودتها إلى المنزل، وانهارت في نهاية المكالمة، مرددة كلمة: "كلنا هنموت".

أعمال محمد متولي

بلغت عدد الأعمال التي مثل فيها 232 بالإضافة مشاركته في برنامجين

أعماله السينمائية: "1987 سلام يا صاحبي، 1990 الإمبراطور، 1992 إلا ابنتي، 1993 وزير في الجبس، 2014 زمن أبو الدهب، 2006 مطب صناعي والحج اسماعيل".

أعماله الدرامية:" 1987 ليالي الحلمية، 1993 العودة الأخيرة، 1999 حرث الدنيا، 2008 قمر، 2014 فيفا أطاطا".

أعماله المسرحية: "2010: آخر المطاف، 2007: ولاد اللذينة، 1994 حزمني يا، 1993: رصاصة في القلب (رصاصة في الكلب لولو) ومسرحياة المنولوجست، 1984: البرنسيسة، 1981: أهلا يا دكتور، 1975: إنتهى الدرس يا غبي، حالة طوارئ، شباب امرأة، المرجيحة".