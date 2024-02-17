حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه بعنوان "كدابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود الفنان حسام حبيب بقوة من خلال إصدار أغنيته الجديدة "كدابة"، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وتعتبر هذه الأغنية عودة قوية للفنان بعد فترة من التوتر والمشاكل الشخصية التي عاشها، خاصة خلال فترة زواجه من الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.

تأتي أغنية "كدابة" بكلمات من الشاعر المبدع عمرو المصري، وألحان منقطعة النظير من إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي رائع من تنفيذ أمين نبيل، مما يعكس الجهد الكبير الذي وضع في هذا العمل الفني.

وقد أثارت هذه الأغنية حماسة الجمهور وترقبهم للألبوم الذي يعتبر الأول لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، حيث يضم الألبوم عشر أغانٍ متنوعة تعبر عن مختلف المشاعر والتجارب التي عاشها الفنان.

ومن المتوقع أن يحقق الألبوم نجاحا كبيرا، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حسام حبيب ولجودة الأعمال الفنية التي يقدمها دائما. إنه عودة مُنتظرة ومرتقبة لأحد أبرز الأصوات الشبابية في الوطن العربي.

هل شيرين المقصودة بأغنية كدابة؟

في تصريح لـ "ET بالعربي"، قام الكاتب الموسيقي عمرو المصري بالدفاع عن حسام حبيب بعد الاتهامات التي وجهت له عقب إعلان طرح الأغنية الجديدة. أكد المصري أن العمل على أغنية "كدابة" كان قائمًا منذ ما يقارب العام، أي قبل انفصال شيرين عبدالوهاب عنه.

وأوضح المصري أن شيرين ليست المقصودة من كلمات الأغنية، مؤكدًا: "اسم الأغنية لا يستهدف أي فرد، فقد كانت العملية جارية منذ عام ونصف". وأشار إلى أنه والملحن إسلام رفعت لم يكونا يستهدفان أي شخص أو موضوع، مشيرًا إلى أنهما قدما الأغنية لعدد من الفنانين، ولكن حسام حبيب كان من بين الذين أعجبتهم الأغنية.

وأكد المصري بقوله: "نحن لم نقصد أي تصريحات بالأغنية بأي حال من الأحوال، وكان هدفنا فقط إنتاج عمل فني يتماشى مع الروح الفنية للفنان والجمهور على حد سواء".

صحة مقولة عودة حسام حبيب وشيرين

نفى محامي شيرين في تصريح لصحيفة محلية عن وجود أي صحة للأنباء التي تداولت حول احتمالية رجعوههم أكد المحامي بوضوح أن موكلته لم تتحدث معه عن أي أمر متعلق بالطلاق حتى الآن، مما يجعل تلك الشائعات بلا أساس.

وفي محاولة لتفسير هذه الشائعات، أشار المحامي إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الأقاويل مجرد إشاعات مغرضة أو ما يمكن وصفه بـ "عودة فنية"، دون أن يكون لها أي أساس حقيقي.

يُذكر أن شيرين قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن انفصالها في ظروف مسالمة وبحترام، خلال ظهورها في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، حيث أكدت على أن عملية الانفصال جاءت بعد فترة من التفكير والتأمل بعد مجموعة من الصعوبات والتحديات.

وفيما بعد، وعلى الرغم من فترة الغياب الطويلة، قامت الفنانة المصرية بإصدار أحدث أعمالها الغنائية، والتي حملت عنوان "الدهب"، وقد لاقت استحسانًا واسعًا من قبل جمهورها، حيث جاءت الأغنية بكلمات مميزة من تأليف تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، مما أضاف لمسة جديدة من الإبداع إلى مسيرتها الفنية.