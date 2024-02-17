انت الأن تتابع خبر فاجعة هزت الوسط الفني بتر ساق الفنان فادي إبراهيم بهذة الطريقة يحزن الجمهور ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان اللبناني فادي ابراهيم محركات البحث بشكل كبير للغاية خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره الأول عقب بتر ساقه، بسبب تعرضه لفشل كلوي.

وظهر الفنان فادي إبراهيم، من داخل المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وفقًا لما قاله نقيب المهن التمثيلية بـ لبنان.

وطمأن نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية بلبنان الجمهور على الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، وأكد أن حالته جيدة وتتحسن سريعا.

نقيب المهن التمثيلية أكد أن الفنان فادي ابراهيم سيعود لجمهوره قريبا، بعد خروجه من المستشفى بعد شهرين.

وفادي إبراهيم ممثل لبناني شهير، شارك في عدة مسلسلات لبنانية وعربية ويبلغ من العمر 67 عام.