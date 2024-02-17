نوال تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوي.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة نوال عبد الشافي أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، الذى يعرض حاليا في السينمات، والاغنية من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس.

كلمات الأغنية



وتقول كلمات الأغنية: انا بلا فخر قلبي بقى اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وظهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك، كنت ضعيفه واستقويت وكنت شاريه انا واستغنيتاه انا كنت وكنت وكنت ايوه كنت انا بس بقيت كنت بريئه، واتجرئت كنت رقيقه بس اتغيرت اه انا كنت وكنت وكنت بس تعالو شوفونى دلوقت، انا بلا فخر قلبي بقا اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وضهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك.



وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافى الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج.

وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم.

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى، وقالت: أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى ".

وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا.

أبطال فيلم عادل مش عادل



فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.