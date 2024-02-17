إسلام جمال يطرح البوستر الدعائي لشخصيته في مسلسل الحشاشين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان إسلام جمال البوستر الدعائي لشخصيته في مسلسل الحشاشين والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

ونشر إسلام جمال البوستر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب عليه معلقًا: الحشاشين

رمضان ٢٠٢٤

بطولة النجم / كريم عبد العزيز

للمخرج دكتور / پيتر ميمي

انتاج أ/ تامر مرسي/ سيرنرچي

اشراف عام أ/ حسام شوقي

المنتج الفني/ فتحي اسماعيل

مدير التصوير دكتور/ حسين عسر

ديكور / احمد فايز

مهندس صوت/ علمي عبد الستار

منصة watch it تطرح برومو مسلسل الحشاشين

قامت منصة watch it الرقمية بطرح البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل "الحشاشين" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب الحساب معلقًا: “الحشاشين.. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!

انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على WATCHIT".

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

برومو مسلسل الحشاشين

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

من هم الحشاشين؟

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع