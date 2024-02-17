تفاصيل شخصية دياب ضمن أحداث مسلسل مليحة رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ دياب مؤخرًا تصوير مشاهد مسلسله الجديد مليحة، المقرر عرضه في رمضان 2024، وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

تفاصيل شخصية دياب في مسلسل مليحة

يظهر دياب ضمن أحداث مسلسل مليحة بشخصية ضابط واسمه أدهم، وبدأ مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.

تفاصيل مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبدأ مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.

أعمال دياب المنتظرة

ومن ناحية اخري، ينتظر دياب خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، أحمد صلاح حسني، واستغرق تصوير الفيلم ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، حيث واجه العمل موجة من التأجيلات خلال التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتباط أبطاله بأكثر من عمل في وقت واحد.

أحدث أعمال دياب

كما تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان حظ سعيد، تأليف هاجر الإبياري وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المفترض أن تواصل المنتجة آلاء لاشين في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، تعاقد على المشاركة كضيف شرف في مسلسل المداح 4، بطولة حماده هلال وفتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مي سليم، رشدي الشامي، محسن محي الدين وآخرين.

آخر أعمال دياب

والجدير بالذكر أن دياب قد حقق في الموسم الرمضاني الماضي نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، وعلى مستوى المسرح قدم دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية شحاتين أكاديمي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، كما أنه في الفترة الحالية يواصل التحضير لأكثر من عمل فني آخر سوف يتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الأيام القادمة.