القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل حق عرب وموعد العرض الرسمي، يعود الفنان أحمد العوضي إلى شاشة رمضان 2024 عقب انفصاله فنيا وعائليً عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ "فيسبوك" صور له من كواليس مسلسله "حق عرب"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ووجه العوضي من خلال تعليقه على الصورة رسالة إلى جمهوره كشف بها عن طبيعة الشخصية التي يقدمها في المسلسل حيث علق على الصورة قائلًا: "عرب السويركي وطبعًا زي ما إحنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول بس مسلسل إن شاء الله يعجب كل إخواتي ورمضان كريم".

أبطال مسلسل حق عرب..رمضان 2024

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: دينا فؤاد، وفاء عامر، دنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكي وأحمد عبد الله محمود، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب

ويقدم العوضى خلال الأحداث دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، ويشارك فى بطولته أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

ونُشرت الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، الذي يُعدّ البطولة الأولى للعوضي في رمضان عقب انفصاله فنيًا وعائليًا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن قدّما معًا عددًا من الأعمال الفنية والتي كان آخرها مسلسل "ضرب نار" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

وكانت منصة watch it الإلكترونية قد طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "حق عرب"، وقد ظهر أحمد العوضي بشكل مميز على البوستر الدعائي للمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية.

يُذكر أنه يُعرض لأحمد العوضي حاليًا في دور السينما فيلم "الإسكندراني"، ويشاركه في بطولته الفنانون: زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، ومحمد رضوان، وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.