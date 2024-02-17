بالصور.. بوسترات أبطال مسلسل سر إلهي رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة روجينا عن بوسترات مسلسل "سر إلهي"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024، ونشرت روجينا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تعليق روجينا على بوسترات مسلسل سر إلهي

وعلقت روجينا: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي، رمضان 2024، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك كله بإذنه".

إشادات الجمهور بـ مسلسل سر إلهي

ونالت روجينا العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد طرح التيزرالأول للمسلسل، من أبرز التعليقات: "لاروع ديما روجينا،ناطرينك بكل شوق ومن كل مكان،روجينا الفخامة كلها، بإذن الله نجاح كبير،هنشوف حاجة رائعة، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة"، وغيرها العديد من التعليقات الأخرى التي تشيد بروجينا وبرومو العمل.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل "سر إلهي" هو التعاون الثالث بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاحهما بمسلسل "انحراف" عام 2022، ومسلسل "ستهم" الذي عرض بموسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

تفاصيل مسلسل سر الهي رمضان 2024

بعد عرض البوسترات الرسمية Watch It.. وبفعل البحث المتكرر من قبل العديد من المواطنين حول توقيت عرض مسلسل "سر الهي"، تم الإعلان عن أن المسلسل يعتبر إنتاجًا لنخبة من نجوم الدراما المصرية، يتميز هذا العمل بتجمع روجينا، إحدى نجمات الدراما، بعدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي، الذي شاركها التعاون في مسلسل "بنت السلطان" وحققوا نجاحًا كبيرًا، يشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من مي سليم ورشا مهدي ومراد مكرم ومحمد ثروت ورنا رئيس.

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

برومو مسلسل سر إلهي

وظهرت روجينا بمفردها في البرومو، وهي تلعب شطرنج مع نفسها ودون منافس أمام المرآة، وترتدي بدلة باللون الأبيض وقلادة على هيئة ثعلب، وبدى عليها ملامح الشر والخبث، كأنها تدبر مكيدة لأحد الأشخاص، وسيطر اللون الأسود على الخلفية، لتسقط روجينا جميع الشطرنج الأسود ويتبقى فقط الأبيض، وبعدها تنظر نظرة شموخ بالفوز.

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