تفاصيل شخصية أحمد داش في مسار إجباري رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد داش في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل مسار إجباري، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان ويعرض في 15 حلقة في رمضان 2024.

شخصية أحمد داش في مسار إجباري

ويجسد داش ضمن الأحداث شخصية شاب جامعي ولكنه يمتلك عربية أكل، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

أحدث اعمال أحمد داش

ومن ناحية اخري، يواصل في الفترة الحالية التحضير لفيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة ويشارك فيه أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، طه دسوقي وآخرين، وايضا يواصل داش في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد سوف يتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، وعُرض لـ داش مؤخرًا فيلم هارلي، بطولة محمد رمضان تأليف تأليف وإخراج محمد سمير، وشارك فيه مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، حسني شتا، حازم إيهاب وآخرين ولم يحقق العمل النجاح المتوقع فضلًا على أنه عرض بعد تقديم رمضان مسلسل جعفر العمدة، وقد اكتفى بتحقيق ايرادات اقتربت من 35 مليون جنية فقط.

آخر أعمال أحمد داش

ويذكرأن أحمد داش عُرض له مؤخرًا مسلسل بطن الحوت، والذي شارك فيه كضيف شرف وكان من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، بسمة، سماح أنور، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، أحمد فهمي وآخرين، وشارك داش في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وشارك في العمل زينة، مي كساب، هاله صدقي، جوري بكر، أحمد فهيم، منة فضالي، منذر رياحنة، قدم مسلسل الصندوق، الذي دارت أحداثه في 15 حلقة، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وشارك فيه كل من هدى المفتي، كريم سرور وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم ريهام عبدالغفور.