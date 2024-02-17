أحمد زاهر يروج لقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه مجموعة البوسترات الدعائية لأحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل نعمة الأفوكاتو والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

منشور أحمد زاهر

ونشر أحمد زاهر البوسترات الدعائية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: بسم الله توكلنا علي الله انتظروا مسلسل نعمة الافوكاتو مع أول أيام شهر رمضان المبارك علي شاشه MBC مصر، mbc drama، منصة شاهد التوفيق من عندك يارب تأليف مهاب طارق و محمد سامي إخراج محمد سامي إنتاج مها سليم بطولة مي عمر أحمد زاهر أروى جودة عماد زيادة كمال أبو ريا و كوكبة من النجوم يارب يعجبكم.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

يتكون مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيل الموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.

تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكشفت البوسترات عن بعض ملامح الشخصية التي تلعبها مي عمر في المسلسل، ومنها اتخاذها من أحد المقاهي القديمة مكانا لعقد اجتماعات خاصة بعملها.

وتظهر تفاصيل المقهى أنه من النوعية ذات الطابع التاريخي في الشكل، ونشاهد على الجدار بيتا شعريا يقول: "وترى الكريم لمن يعاشرُ منصفًا... وترى اللئيمَ مجانبَ الإنصافِ".

ومن التفاصيل الأخرى التي كشفت عنها البوسترات انشغال الشخصية التي تلعبها مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمتابعة العديد من القضايا، فهي تحمل حقيبتين والعديد من الملفات الخاصة بالقضايا.

كما أن المطرب والملحن هيثم نبيل انتهى من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة الموزع خالد نبيل.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.