تفاصيل حفل محمد حماقي في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، قدم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيها القديم منها والجديد وسط تفاعل كبير من الحضور، أقيم الحفل على مسرح أبو بكر سالم.

آخر حفلات محمد حماقي

وسبق، أحيا محمد حماقي حفلا في جدة أول فبراير، وهو الأول له منذ عودته للنشاط الفني بعد فترة إيقاف بسبب الحرب الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، وايضا أحيا في ديسمبر الماضي حفل مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت في أبوظبي بين فريقي الأهلي وفيوتشر، واحتفل محمد حماقي عقب المباراة مع لاعبي الأهلي بفوزهم بالكأس على أرض الملعب، والتقط معهم الصور التذكارية.

أحدث حفلات حماقي

من ناحية أخرى، أعلن محمد حماقي عن المواعيد الجديدة لجولته الغنائية في أمريكا الشمالية، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

مواعيد حفلات حماقي

ونشر محمد حماقي المواعيد الجديدة لهذه الجولة الغنائية وجاءت كما يلي: تورنتو يوم 23 فبراير، لوس أنجيلوس يوم 25 فبراير، نيويورك يوم 1 مارس، واشنطن يوم 2 مارس، دترويت يوم 3 مارس.

آخر أغاني حماقي

وحققت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي مشاهدات على يوتيوب تخطت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل جيتار، وجاءت كلمات الاغنيه: " إيه السعادة دي، انت بالنسبالي حبي الأبدي، انت ساكن جوة قلبي انا وحدي، انت غالي عندي، إيه ده اللي أنا فيه، يا حبيبي كنت فين من بدري، كل خوفي لا العمر ده يجري، قول لعمري يهدي، إيه السعادة دي، انت بالنسبالي حبي الأبدي، انت غالي عندي، إيه ده اللي انا فيه، يا حبيبي كنت فين من بدري، كل خوفي لا العمر ده يجري، قول لعمري يهدي، في لذاذة في طعامة كده طول الوقت، بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت، لجماله في حياتي، وأنا ما صدقت، واهي جت فيك انت، في لذاذة في طعامة كده طول الوقت، بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت، لجماله في حياتي، وأنا ما صدقت، ايه السعادة دي، انت بالنسبالي حبي الأبدي، انت ساكن جوة قلبي انا وحدي، انت غالي عندي، يا دلع في حياتي نساني الهم، مين ده اللي يقول في جمالك بم، يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم، غير حبك انت، دي حقيقة يا حبيبي والله بجد، في حاجات خاطفاني تعالالي نعد، امال أنا ليه مش شايف حد، تاني غيرك انت.

490473_0

490479_0

490477_0

490480_0