انت الأن تتابع خبر شاهدة ... هبة مجدي تكشف المستور عنه بالعباية الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة هبة مجدي، أنظار مستخدمي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها، من كواليس مسلسل المداح الجزء الجديد الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم

وشاركت هبة مجدي بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام ، حيث ظهرت عباءة متعددة الأون والشفافة من منطقة الأكمام، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

إطلالة هبة مجدي

وفي الناحية الجمالية فقد اعتمدت نجم هبة مجدي علي الظهور بشكل ملفت مناسب لاطلالاتها عبر مكياج من الألوان الهادئة ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها مع خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مسلسل عيشها بفرحة” والتي تعد ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب مع كلا من هاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم