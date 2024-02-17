انت الأن تتابع خبر قنوات عرض مسلسل العتاولة رمضان 2024.. بطولة أحمد السقا ومي كساب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العديد من القنوات بالإعلان عن قنوات عرض مسلسل العتاولة رمضان 2024 وتكون حصرياً على الشاشة الخاصة بهم، وتعد من المسلسلات الهامة التي تقدم في الماراثون الرمضاني القادم وينتظرها عدد كبير من المشاهدين في كل مكان.

قنوات عرض مسلسل العتاولة رمضان 2024

ويريد جميع المشاهدين معرفة قنوات عرض مسلسل العتاولة رمضان 2024، وهو يكون على شاشة قناة ام بي شسب مصر، وأيضاً يبث على منصة شاهد في شهر رمضان المبارك 2024، وهو يتكون من 30 حلقة وهو من الأعمال الدرامية التي تخلط بين كلاً من الطابع الاجتماعي والأكشن.

وأما عن مسلسل العتاولة فهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهي تعرض أثناء الموسم الرمضاني والذي ينتظره عدد كبير من المشاهدين، ويحتوي على عدد كبير من نجوم الصف الأول المتميزين داخل الدراما، وتعد من المسلسلات المميزة التي تقدم بشكل مستمر على العديد من القنوات.

مسلسل العتاولة 2024