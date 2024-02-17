نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. انتهاء تصوير مسلسل الحشاشين استعدادًا لعرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي الفنان كريم عبد العزيز، في الوقت الحالي من تصوير مسلسل الحشاشين، من إخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جماعة الحشاشين ومؤسسها هو حسن الصباح، حول القرن الـ 11 الميلادي، صناع العمل انتهوا من تصوير المسلسل بنسبة 90 %، بعد تصويره في عدة أماكن، من أبرزهم كازاخستان.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، أحمد عيد، عمر الشناوي، إسلام جمال، نيقولا معوض، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ 11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى النفوس الرعب والفزع.

برومو مسلسل الحشاشين

وسبق، قامت منصة watch it الرقمية بطرح البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل "الحشاشين" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتب الحساب معلقًا: “الحشاشين.. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!، انتظروا كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على WATCHIT"، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

آخر أعمال كريم عبد العزيز

فيلم بيت الروبي آخر أعمال كريم عبد العزيز، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وتخطت إيراداته الـ 100 مليون جنيه، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: نور اللبنانية، تارا عماد، كريم محمود عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف محمد الدباح ورنا القماش وإخراج بيتر ميمي.