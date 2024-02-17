نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام وأبطال "كوبرا" على البوستر الرسمى والمسلسل ينافس بقوة فى رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام والمنتظر عرضه حصريًا على شاشة القناة ومنصة shahid، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويعود محمد إمام إلى دراما المقبل بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام يعرض له حاليًا فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.