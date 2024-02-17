نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصة خلافه مع شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يطرح "كدابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حسام حبيب،أحدث أغانيه التي تحمل عنوان كدابة ضمن ألبومه الجديد، من خلال قناة روتانا للصوتيات والمرئيات.

تفاصيل اغنية كدابة

تأتي أغنية "كدابة" بكلمات من الشاعر المبدع عمرو المصري، وألحان منقطعة النظير من إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي رائع من تنفيذ أمين نبيل، مما يعكس الجهد الكبير الذي وضع في هذا العمل الفني.

كلمات أغنية كدابة

وجاءت كلمات أغنية كدابة على النحو التالي: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا.

الترويج لأغنية كدابة

وسبق وروجت شركة روتانا لأغنية كدابة، لـ حسام حبيب، قبل طرحها اليوم عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع بالوطن العربي، والتي يعود من خلالها للساحة الفنية من جديد بعد فترة غياب، ونشرت شركة روتانا، مقطعا ترويجيا لأغنية كدابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: جديد الفنان حسام حبيب، كدابة، قريبًا.

ترقب الجمهور لأغنية كدابة

وقد أثارت هذه الأغنية حماسة الجمهور وترقبهم للألبوم الذي يعتبر الأول لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، حيث يضم الألبوم عشر أغانٍ متنوعة تعبر عن مختلف المشاعر والتجارب التي عاشها الفنان، من المتوقع أن يحقق الألبوم نجاحا كبيرا، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حسام حبيب ولجودة الأعمال الفنية التي يقدمها دائما. إنه عودة مُنتظرة ومرتقبة لأحد أبرز الأصوات الشبابية في الوطن العربي.

أعمال حسام حبيب

ويذكر ان حسام حبيب قد قدم العديد من الأغاني الناجحة خلال مسيرته الفنية، أبرزها أغنية شايف نفسي فيك، خليني معاك، إوعي، والتي جائت كلماتها على النحو التالي: إوعي تبعد وتنساني دي الفكرة قلقاني ما يهونش قلبي عليك إياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني مقدرش أعيش بعديك ما قولتليش هترجع إمتى يا حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان كام حاجة حصلت يا مين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي مشاعري ليك.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت قد تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.