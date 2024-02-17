تفاصيل شخصية نانسي صلاح في فيلم عيسي

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة نانسي صلاح، حالة من النشاط الفني حيث تشارك في فيلم عيسي بطولة الفنان خالد الصاوي.

شخصية نانسي صلاح في فيلم عيسي

وتقدم نانسي صلاح خلال فيلم عيسى، شخصية شريرة وعصبية ضمن أحداث فيلم عيسي بطولة الفنان خالد الصاوي، مشيرة إلى أن كواليس الفيلم كانت ممتعة ومختلفة.

تصريحات نانسي صلاح عن فيلم عيسي

وسبق، وعلقت نانسي صلاح، أنها ليس لدي معرفة حول ظهورها الدائم بأدوار الشر في الأعمال، معلقة: مش عارفة ليه دائما محصورة في أدوار الشر، ونفسي أقدم شخصية شحاتة أو ست طيبة.

أحدث اعمال نانسي صلاح

ومن ناحية اخري، تشارك نانسي صلاح في مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعتبر أحد أهم المسلسلات التى تقدمها شركة "فانتدج "التى تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالي.

تفاصيل مسلسل "حدوتة منسية"

ويُعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، ويناقش المسلسل قضية إجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث وكيف يلعب الماضي دوره في حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

آخر أعمال نانسي صلاح

وكان آخر أعمال نانسي صلاح هي مسرحية "رمضان سكول ميوزيكال بطولة الفنان محمد هنيدي، عرضت المسرحية في موسم الرياض، ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم منهم نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ ومن إخراج خالد جلال.