نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان السعودية عبر شاشة mbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان السعودية عبر شاشة mbc، سنتناول في هذا المقال قائمة بأسماء المسلسلات السعودية المُعرضة خلال شهر رمضان، والقنوات التي تقوم ببثها، بالإضافة إلى مواعيد العرض المحددة، وذلك عبر موقع موسوعة.

يعتبر شهر رمضان فترة مميزة حيث تتزايد الإقبال على متابعة المسلسلات، وتلعب الدراما العربية والمصرية دورًا بارزًا في ملء الشاشات، إذ تُعدّ هذه المسلسلات من أبرز الإنتاجات الجديدة التي يترقبها الجمهور.

تشهد الدراما السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الساحة الفنية، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من الأعمال عبر القنوات التليفزيونية، وتحظى بإقبال كبير من المشاهدين. ومن المهم أن نقدم معلومات مفصلة تهم القراء المهتمين بهذا المجال، لذا سنستعرض الأسماء والقنوات ومواعيد العرض بشكل وافٍ، لتكون مرجعًا للمتابعين.

اسماء المسلسلات السعودية في رمضان والقنوات الناقله ومواعيد العرض

تمكّنت الدراما السعودية، التي كانت ضعيفة في الماضي، من المنافسة بقوّة في شهر رمضان المبارك، وعرضت العديد من المسلسلات الرائعة التي تعدّ من أفضل المسلسلات، والتي تساهم في جعلها من أهم الأحداث الرمضانية كل عام. سنعرض فيما يلي مجموعة متنوعة من المسلسلات السعودية القوية، مع مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

مسلسل العاصوف 3

قدم النجم المعروف باسم ناصر القصبي سلسلة ناجحة ومتنوعة من مسلسل العاصوف، وتتضمن العاصوف الجزء الأول والعاصوف الجزء الثاني، وذلك لأن الجزء الأول حظي بإقبال كبير وزاد عدد الأجزاء حتى وصل إلى الجزء الثالث، وهو من المسلسلات التي تتميز بقصة رائعة.

سيتم إنتاج المسلسل من قبل مجموعة من الممثلين الرائعين في الوطن العربي، وهم: النجم الكبير ناصر القصبي، والفنان القدير عبد الإله السناني، والفنان حبيب الحبيب، وريم عبد الله).

يعرف المسلسل بأنه درامي، ويتم عرضه يوميًا خلال شهر رمضان ويتألف من ثلاثين حلقة. يتم عرض الحلقة الأولى في الثاني من أبريل 2022، وتنقله القناة mbc1 ويمكن الاطلاع على البرومو الرسمي للمسلسل عن طريق الدخول على الرابط المخصص لذلك من هنا

مسلسل منهو ولدنا

يعتبر هذا المسلسل من الأعمال الدرامية القوية التي تتميز بالإطار الزمني المعقد، حيث تدور قصة المسلسل حول شابين في الثلاثينات من عمرهما واللذين تم تبديلهما منذ ولادتهما.

يتألف فريق التمثيل في هذا المسلسل الدرامي من الفنان فايز بن جريز والفنانة هند محمد والفنان إبراهيم الحجاج، ويتميز هذا المسلسل بالطابع الكوميدي، ويعرض يوميًا خلال شهر رمضان، ويتألف من 30 حلقة. سيعرض الحلقة الأولى من المسلسل في الثاني من أبريل 2022، ويتم بث المسلسل على قناة MBC1 وعلى منصة شاهد، كما يمكن الاطلاع على البرومو الرسمي للمسلسل من خلال الرابط المخصص لذلك

مسلسل استوديو 22

يعتبر مسلسل استوديو 22 من بين المسلسلات الكوميدية الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي تم إنتاجها في العديد من الاستديوهات، وهذا النجاح حث صناع العمل على إنتاج جزء آخر من العمل وهو استوديو 22 الذي يتألف من فريق كبير من الممثلين بما في ذلك (عبد العزيز النصار، العنود سعد، وخالد المظفر).

يتكون هذا المسلسل الدرامي من ثلاثين حلقة ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، وتبدأ العرض في الثاني من أبريل لعام 2024، وقناة mbc1 هي الناقلة للمسلسل، ويمكنك الاطلاع على البرومو الرسمي للمسلسل عن طريق الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من هنا

مسلسل شباب البومب 10

يعد هذا المسلسل من أقوى المسلسلات، ووصل إلى الموسم العاشر، وينتمي إلى سلسلة مسلسلات كوميدية سعودية، ويلعب فيه الفنان فايز بن جريز والفنانة هند محمد والفنان إبراهيم الحجاج دور الأبطال.

يعد هذا المسلسل دراميًا ويتم عرضه يوميًا خلال شهر رمضان، ويتكون من ثلاثين حلقة، وتعرض الحلقة الأولى منه في الثاني من أبريل 2022، وتذاع على قناة روتانا الخليجية، كما يمكنك الاطلاع على البرومو الرسمي للمسلسل عبر الرابط المخصص لذلك على شاهد

مسلسل سكة سفر

هذا المسلسل الكوميدي يتناول قصة ثلاثة أشقاء يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويضم أبطاله سعد عبدالعزيز وصالح أبوعمرة ومحمد الشهري.

يتم عرض هذا المسلسل الدرامي يوميًا خلال شهر رمضان، ويتألف من ثلاثين حلقة، وتعرض الحلقة الأولى في الثاني من أبريل لعام 2024، ويتم بث المسلسل على قناة شاهد، ويمكنك الوصول إلى البرومو الرسمي للمسلسل عن طريق الرابط المخصص لذلك في هذا المقال

مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC

يوجد العديد من البرامج التلفزيونية التي سوف يتم بثها على قنوات إم بي سي للإنتاج التلفزيوني، والتي يتم إنتاجها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويصل عدد هذه القنوات إلى 22 قناة، وهي من أشهر المجموعات التلفزيونية على الإطلاق. وبالتالي، سوف نذكر أهم البرامج التلفزيونية التي تعرض على قناة إم بي سي:

اسم المسلسل مواعيد العرض بتوقيت السعودية مسلسل المشوار الساعة التاسعة مساءً مسلسل العاصوف الجزء 3 الساعة العاشرة مساءً مسلسل من شارع الهرم إلى الساعة الحادية عشر مساءً مسلسل توبة الساعة الثانية عشر مساءً

مسلسلات رمضان 2024 ام بي سي دراما

هناك مجموعة من المسلسلات التي تعرض على قناة MBC DRAMA وحققت شعبية وإقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور. وهناك العديد من المسلسلات التي تعرض في مواعيد مختلفة، والعديد من القراء يبحثون عن جدول البرامج. ومن بين هذه المسلسلات المعروضة في مواعيد محددة هي:

اسم المسلسل موعد العرض بتوقيت السعودية مسلسل رانيا وسكينة الساعة السادسة مساءً مسلسل بيبي الساعة الثانية مساءً مسلسل ناطحة سحاب الساعة الرابعة مساءً مسلسل أمينة حاف الجزء 2 الساعة الثالثة مساءً مسلسل حضرة الموقف الساعة الواحدة مساءً

عرض مسلسلات رمضان mbc العراق

هناك العديد من القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات رمضانية مشهورة ومنتظرة من قبل الكثير من الجماهير، وتردد هذه القنوات على نايل سات (تردد 12226، استقطاب H، ومعامل ترميز 27500)، وتقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الخليجية والمصرية والسعودية وغيرها من المسلسلات الكبرى، ومن بين هذه المسلسلات التي ستعرض على هذه القنوات والتي تحدد مواعيدها: