انت الأن تتابع خبر أحمد حلمي: تقديم عمل كوميدي بشكل تحديًا كبيرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان المصري أحمد حلمي، عن فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "لسه حتة"، ومشاركته في مسرحية "تييت"، التي عرضت قبل أيام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.



وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية إنه سيبدأ تصوير فيلمه "لسه حتة"، في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن يعرض في موسم عيد الأضحى المبارك.



وأكد حلمي أن أكبر مخاوفه في كل عمل يشارك فيه هو كيفية إسعاد الجمهور، مشددًا على أن تقديم عمل يثير الضحك يشكل تحديًا كبيرًا.



وفيما يتعلق بتجربته في مسرحية "تييت"، أعرب حلمي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فيها، لافتا إلى أن رسالتها تتمحور حول أهمية مساعدة بعضنا في جميع الظروف، والسعي لاكتشاف حقائق الحياة.



وأشاد الفنان المصري بالجمهور السعودي ووصفه بالمتنوع، مشيرًا إلى التبادل الثقافي والنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.



وشارك في مسرحية "تييت" أيضا كل من: هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، ونخبة من نجوم الساحة الفنية.



وتدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخيه للطلاب؛ بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.



ومن المنتظر مشاركة أحمد حلمي، في مسلسل إذاعي، يحمل اسم "فبركة"، سيعرض في موسم دراما رمضان 2024 على محطة "نجوم fm".



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي؛ إذ يقدم حلمي شخصية المذيع قبل أن يجد نفسه هو الـ"ترند"، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان وعلي صبحي .

كما تشارك الإعلامية إنجي علي، كضيفة شرف العمل، وهو من تأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن.



وقالت نوران نصار، إن المسلسل يتناول ظاهرة الـ"ترند" ومحاولة بعض القنوات لتحقيق مشاهدات عالية حتى لو كان مبنيا على "فبركة" .