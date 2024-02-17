عمرو دياب يشعل الأجواء في القاهرة

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رياض - احمد صلاح - أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا بساحة "المنارة أرينا" في القاهرة الجديدة، احتفالا بألبومه الجديد "مكانك"، الذي أطلقه منذ عدة أسابيع.



وصعد دياب للمسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا"، وأكمل الحفل بتقديم أغنيات: (ده لو اتساب، وبحبه، وبرج الحوت، وإنت الحظ، ووياه، والكلام ليك إنت، وراجع، وميدلي قمرين، والعالم الله، ونور العين).



كما قدم "الهضبة" نخبة من أغنيات ألبومه الجديد، ومن بينها: (يا قمر، ومعرفش حد بالاسم ده، وما تتعوضش، مابتغيبش).



وكان دياب قد بدأ أولى حفلاته الغنائية لعام 2024، في القرية العالمية بدبي، في التاسع عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن يعود في شهر مارس (آذار) المقبل لكي يشدو في إمارة أبو ظبي.



وأطلق الفنان المصري مؤخرًا ألبومه الغنائي "مكانك" الذي تضمن 12 أغنية جديدة، وحقق أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر منصة "أنغامي"، الذي طرح عليها حصريًّا .