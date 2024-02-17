مصطفى كامل يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن إقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقًا للقانون تحقيقًا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

منشور مصطفى كامل

وكتب مصطفى كامل في منشور قائلًا: طلب عاجل وهام أطالب السادة الزملاء المحترمين أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدتي في التحضير لعقد جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة على السادة أعضاء الجمعية ومناقشتها طبقًا للقانون تحيقيقًا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة.

مصطفى كامل يلبي طلب أعضاء الجمعية العمومية

ولأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية وتحقيق العدل والشفافية والوضوح يلبى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل مايدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقى وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا مايسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.



ودائمًا يسعى مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ أنه لن يرتاح باله إلا أن يتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية التي تمن له كل الاحترام والتقدير.

مصطفي كامل يعود لمنصبه في نقابة المهن الموسيقية

استأنف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ممارسة مهامه النقابية، بعد تمكن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من إقناعه بالعدول عن قراره بالاستقالة.

حرص عدد كبير من العاملين وأعضاء النقابة على استقبال الفنان مصطفى كامل بحفاوة، مؤكدين على حبهم الشديد له وتقديرهم لإنجازاته داخل أروقة النقابة.

هتف عدد كبير من المتواجدين قائلين: «يا مصطفى يا مصطفى كلنا بنحبك يا مصطفى، ونورت مكانك وكلنا في ضهرك ولا بد من استمرار مسيرة النجاح وتقديم الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة».

وتفاعل الفنان مصطفى كامل معهم، ورد عليهم قائلا: «قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمد لله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات».