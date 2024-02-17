تامر حسني يحتل المركز الثاني على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني تريند يوتيوب واحتل المرتبة الثانية بأغنية "موضوع رجوعنا"، التي طرحها منذ أسبوع، وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية اقتربت من 9 مليون مشاهدة.



تفاصيل أغنية "موضوع رجوعنا"







وشاركت الفنانة رانيا منصور بالتمثيل فى الكليب، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.



كلمات أغنية موضوع رجوعنا لـ تامر حسني







بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك

طب ما انت برضو مشيت ومعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا محرمو

هما اللي حبوا بعد فرقه أجرموا

إحساسي كنت مموته وملجمه

وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها

ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى

يفضل متبت في الحياه ويحبها

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتي تلحق رد شوف بيرنلك

مش حقنا الوقفه دي إعمل حساب

عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

أحدث أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها أمس احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

