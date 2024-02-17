إجتماعات مكثفة للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقدت، مساء اليوم، لجنة المتطوعين لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، اجتماعات مكثفة، بمكتبة مصر العامة.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 28 فبراير المقبل، وتستمر حتى 5 مارس 2024.

جاء ذلك بحضور حنان الضبع، انجي هيبة منسق اعلامي، سها سليم مسئول لجنة المتطوعين، أماني صيام منسق إعلامي.

وكان الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أعلن بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بالمهرجان.

وأشار «زكريا» في تصريحات صحفية إلي الشروط الواجب توافرها في المتطوع وهي التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، وألا يقل السن عن 18 سنة، أن يكون المتقدم خريجا جامعيا أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة إجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"، بالإضافة إلي أن يكون المتطوع حسن المظهر والسمعة والسلوك، القدرة على التعاون وإجادة العمل بروح الفريق، الالتزام والتعاون خلال فترة التدريب والاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الاولوية لأبناء الاسماعيلية، اجتياز المقابلة الشخصية.



يذكرأن مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.