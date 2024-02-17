قبل إنطلاقها.. تعرف على تفاصيل الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يتجه مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما إلى إطلاق دورته الثانية والسبعين بتاريخ 23 فبراير الحالي، بإشراف الأب بطرس دانيال، وسط تواجد ملحوظ لنخبة من نجوم الفن في قاعة النيل التابعة للآباء الفرنسيسكان.

تضم لجنة التحكيم للدورة الـ 72 مجموعة متنوعة من الفنانين والمبدعين، بما في ذلك الفنانة حنان مطاوع والفنانة داليا مصطفى، بالإضافة إلى الفنان أحمد شاكر والكاتب عبد الرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد علي، والناقد الفني علي الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

أفلام المهرجان

تم اختيار 6 أفلام من بين 43 فيلمًا، بعناية فائقة ووفقًا لمعايير الجودة الإنسانية والأخلاقية والفنية، لتكون جزءًا من المسابقة الرسمية للمهرجان. من ضمن هذه الأفلام: "أنا لحبيبي"، "19 ب"، "بيت الروبي"، "وش في وش"، "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"، و"أنف وثلاث عيون".

جوائز المهرجان

وقد قررت اللجنة العليا تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما والإعلاميين عن دورهم البارز وإسهاماتهم في الفن المصري، حيث سيتلقى كل من أحمد فؤاد سليم وماجدة زكي وهالة صدقي وسامح الصريطي جوائز الريادة السينمائية، بينما سيحصل المخرج شريف عرفة على جائزة المركز الخاصة.

أما جوائز أخرى، فتتضمن جائزة فريد المزاوي للفنان ناجي سعد، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم، وجائزة التميز الإعلامي لعمرو الليثى، بالإضافة إلى جوائز الإبداع الفني لعماد رشاد وعبد الرحيم كمال ونادر عباسي وأحمد المرسى.

وتم منح جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل الافتتاح، حيث فازت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، بينما فاز خالد النبوى بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام". وحصلت الجائزة التشجيعية على الفنان طه دسوقي.

ومن جانبه، تحدث بطرس دانيال عن المهرجان وقال خلال حواره إلى برنامج "حديث العرب من مصر"، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين على القناة الأولى، إن تبعية المهرجان لجهة دينية (الكنيسة الكاثوليكية) تجعل أحد أهدافه تشجيع الفن الهادف والرسائل الإنسانية للحب والجمال.

تابع دانيال: "الأفلام اللي بناخدها لازم تناسب أي أسرة"، مضيفًا أن وجود ملايين المعجبين بالفنانين يجعلهم أكثر تأثيرا من بعض رجال الدين في أحيان كثيرة.