القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الغدار GADDAR التركي

مسلسلات تركيا رمضان 2024.. مشاهدة مسلسل الغدار GADDAR حصريا عبر موقع 3seq قصة عشق.. عندما يتعلق الأمر بمسلسلات رمضان في تركيا لعام 2024، يتصدر مسلسل "الغدار" القائمة، مثيرًا الجدل وجذبًا انتباه الجمهور منذ أولى حلقاته. ويمكنكم مشاهدة هذا العمل الفني الرائع بشكل حصري عبر موقع 3seq قصة عشق، وانتشرت مقاطع فيديو من الحلقة الأولى على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار فضول واستفسارات الجمهور حول القصة المثيرة التي يتناولها مسلسل الغدار GADDAR.

مسلسل الغدار GADDAR

بدأ عرض مسلسل الغدار GADDAR يوم الجمعة الموافق 19 يناير، وتجاوزت رواجه الحدود الوطنية، حيث نال إعجاب جمهور واسع في عدد من الدول العربية. يتساءل الكثيرون عن تفاصيل وأحداث هذه السلسلة المثيرة، ويتطلعون بفارغ الصبر لمواصلة متابعتها خلال شهر رمضان.

موقع 3seq قصة عشق يوفر للمشاهدين فرصة حصرية لمتابعة مسلسل الغدار GADDAR، حيث يوفر تجربة مشاهدة مميزة وسهولة الوصول إلى أحدث الأحداث والمشاهد المثيرة في هذا العمل الفني الذي يتصدر قائمة إبداعات التلفزيون التركي.

مسلسل الغدار GADDAR

قصة مسلسل الغدار GADDAR

إذا كنتَ من عشاق مسلسلات الجريمة والأكشن، فإن قصة مسلسل "الغدار" ستكون بالتأكيد ضمن قائمة اهتماماتك. يحمل المسلسل الدرامي الكثير من الإثارة والحماس، يروي حكاية شاب تغيرت حياته بشكل جذري.

وعند عودة داغان، الذي يجسده جاغاتاي أولوسوي، من خدمته العسكرية، يجد حياته قد انقلبت رأسًا على عقب. اكتشف أن خطيبته، التي شكلت معه قصة حب كبيرة، قد انتهت علاقتها به دون أن يعرف السبب وراء ذلك.

وفي هذا السياق، يجد شقيقه روزغار، الذي يؤدي دوره فاتح بيرك شاهين، نفسه متورطًا في أعمال إجرامية مع إحدى العصابات. ومع عرض من المدير كيرم، الذي يلعب دوره أونور سايلاك، يتوجب على روزغار العمل معه في جرائمه بهدف تحقيق ثروة والانتقام من خطيبته السابقة.

موعد عرض مسلسل الغدار GADDAR

وبدأ عرض مسلسل "الغدار" يوم الجمعة الموافق 19 يناير، على قناة FOX التركية في تمام الساعة 8 مساءً. يمكنك متابعة الحلقات الجديدة في المواعيد التالية وجاءت كالتالي:

اسم القناة: FOX

موعد العرض في تركيا: الجمعة من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

موعد العرض في مصر: الجمعة من كل أسبوع الساعة 7 مساءً.

موعد العرض في السعودية: الجمعة من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

موعد العرض في الإمارات: الجمعة من كل أسبوع الساعة 9 مساءً.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عدد حلقات مسلسل "الغدار". كما كانت مدة الحلقة الأولى، التي تم بثها في الساعات الماضية، 120 دقيقة، مما يشير إلى مدى تأثير وجاذبية العمل الفني.

أبطال مسلسل الغدار GADDAR

شاتاي أولسوي: يؤدي دور داغان، الشخصية الرئيسية في القصة والتي تعتبر الدافع الرئيسي لتطور الأحداث.

سمية أيدوجان: تلعب دور آيدن، شخصية مهمة تتداخل مصائرها مع الأحداث الرئيسية في السلسلة.

أونور سايلاك: يجسد شخصية مدير كيرم، الذي يلعب دورًا محوريًا في تطور الأحداث والمشكلات.

ايتك شايان: يظهر في دور مفوض جوركان، شخصية تضيف جوًا من التشويق والغموض للقصة.

لاشين سيلان: تلعب دور نورتن، وهي شخصية تلعب دورًا حيويًا في تطور الحبكة الدرامية.

إردال يلدز: يجسد شخصية زافير، وهو عنصر إضافي يلعب دورًا مهمًا في سياق الأحداث.

هاكان ساليشميش: يلعب دور داود، شخصية تثير التساؤلات والتحقيقات في أحداث القصة.

موغي بيرام أوغلو: تلعب دور سنجول، وتسهم في تعقيد العلاقات وتفاصيل الحبكة الدرامية.