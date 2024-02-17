انت الأن تتابع خبر قتل وتهديد في برومو الحشاشين لكريم عبدالعزيز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت شركة "سينرجي" برومو مسلسل "الحشاشين"، من بطولة النجم المصري كريم عبدالعزيز، وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، قبيل عرضه رسميًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.



وتخلل الإعلان التشويقي للمسلسل المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، مشاهد عنيفة تمثلت بالقتل والتهديد بالموت بأبشع الطرق.



وكشف الإعلان عن أحداث مثيرة حول الجماعة التي يقودها كريم عبدالعزيز، وأهدافه لإنشاء دولة لا تقهر.



ويقول عبدالعزيز فيه: تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان، كفيل إنه يهد دولة راسخة بقى لها سنين عندها جيش ومال.. أنا عاوز الرعب يملا القلوب واللي يعترض على دعوتنا يتقتل بأبشع الطرق.



واختار كريم عبدالعزيز الترويج لمسلسل "الحشاشين" في وقت سابق، بنشره صورة جديدة لشخصية "حسن الصباح" الذي يجسدها في العمل.



وشارك النجم عبدالعزيز عدة صور لشخصيته ضمن أحداث المسلسل، عبر حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام"، وعلق: حسن الصباح.. الحشاشين.. رمضان 2024 على خير يارب.



وأعلن كريم عبدالعزيز في أغسطس (آب) الماضي، بدء تصوير "الحشاشين"، ونشر صورة من كواليس المسلسل مرفقة بتعليق: "بسم الله.. بداية الرحلة.. مسلسل الحشاشين.. رمضان 2024".



ويعد المسلسل رابع تعاون بين عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي بعد نجاحهما معًا في مسلسل "الاختيار 2 و3"، وفيلم "بيت الروبي".



كما يشارك في مسلسل "الحشاشين" أيضًا كلٌّ من: فتحي عبد الوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسامي الشيخ، وعمر الشناوي، ونور ايهاب، وسوزان نجم الدين، وياسر علي ماهر.



وكان من المنتظر عرض المسلسل في دراما رمضان 2023، لكن تم تأجيله بسبب ضخامة الإنتاج؛ كونه يتطلب مجهودًا كبيرًا في تحضيره وتنفيذه .