نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة مسلسل جريمة منتصف الليل وموعد العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات صلاح عبد الله مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسلات رمضان 2024، طرح المنتج علاء الزير، البرومو التشويقي لـ مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم، بينهم أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله وميار الغيطي وإلهام عبد البديع ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من نجوم السعودية، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

بدأ صناع عمل جريمة منتصف الليل الترويج عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ عدد كبير من الجمهور يتفاعل بشكل أكبر على المنشورات متمنين التوفيق والنجاح الدائم لصناع العمل.

ابطال مسلسل جريمة منتصف الليل



مسلسلات رمضان 2024 المسلسل يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، كذلك أحمد عبد العزيز، وأيضا صلاح عبد الله، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، وعدد من نجوم السعودية، تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان.

أبرز تصريحات صلاح عبد الله مسلسل جريمة منتصف الليل

كشف الفنان صلاح عبد الله عن أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل أنه يشتمل على عدد من القصص ذات الطابع الإنساني، والاجتماعي من واقعنا في مصر، وقد ركز على بعض القضايا الخاصة بالتعليم والجامعات وكذلك العلاقة بين الأبناء وأسرهم، ومن الأحداث المشوقة التي سيتم عرضها في مسلية.



ويشارك في بطولة مسلسل جريمة منتصف الليل، مجموعة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.