نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حسين فهمي يرفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات العقارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الفنان حسين فهمي بيانًا، أعلن فيه رفع دعوى قضائية على شركة السيف جروب العقارية، لفسخ العقد بينهما والمطالبة بتعويض مادي لإخلال الشركة بالاتفاق بينهما، بعد تعاقد الفنان للترويج لمشروعاتها العقارية منها سولي كوست الساحل الشمالي.

بيان حسين فهمي

وكتب حسين فهمي في بيان: ينوه وينبه الفنان حسين فهمي بأن شركة السيف جروب العقارية SEIF تعاقدت معه على الترويج لمشروعاتها العقارية منها سولي كوست الساحل الشمالي، ونظرا لأن شركة السيف جروب العقارية SEIF قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقوم باستخدام صور قديمة مقدمة منه وقت توقيع العقد في الدعاية الجديدة المشروعاتها دون سند ودون موافقة منه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الرقمية 2182 لسنة 2023 مدني كلي الدخيلة، بفسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت بي وإلزام الشركة بعدم استخدام اسمه، الصور الفوتوغرافية الخاصة به للدعايا الجديدة لمشروعاتها، لعدم التزاماها ببنود العقد لذا وجب التنويه والتنبيه للعلم.

وأضاف حسين فهمي تعليقًا على البيان: تنويه وتنبيه هام خاص بالتعاقد مع شركة السيف جروب العقارية والترويج لمشروعاتها بالساحل الشمالي منها مشروع SOLY COAST - سولي كوست، نظرًا لعدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية للعقد المحرر بيننا باستخدامات مخالفة، قد قررت إقامة دعوى لفسخ التعاقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت بي، لذا وجب التنويه للعلم.

آخر أعمال حسين فهمي

يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي هو مشاركته في فيلم الإسكندراني والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وجسد أحمد العوضي شخصية بكر الإسكندراني مُلاكم مراهنات والده يدعى علي الإسكندراني، معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.







أبطال فيلم الإسكندراني





يشارك في بطولة فيلم الإسكندراني مجموعة من الفنانين منهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

