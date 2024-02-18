مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. أحداث مسلسل الكبير أوي 8 وموعد العرض

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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 ينتظر متابعو الدراما الكوميدية عرض الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السباق الرمضاني 2024.

وظهر مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير أوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي



مسلسلات رمضان 2024 تدورأحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار جديد داخل قرية المزاريطة، حيث يعيش الشخصية الكبير التي يؤديها أحمد مكي، إلى جانب هدرس الشخصية التي يجسدها محمد سلام ومربوحة زوجته وصديقه الدائم نفادي الذي يلعب دوره حاتم صلاح، وغيرهم من النجوم المشاركين.

يحتفل أهالي القرية بعيد الهالوين، وتتوالى الأحداث والمفارقات الكوميدية، كما يقدم الفنان محمد سلام مفاجآت جديدة في دوره كستاند آب كوميديان.

بجانب ذلك، يقوم حزلقوم الذي يؤديه أحمد مكي بتشكيل عصابة مع نفادي وهدرس والعترة، تسعى لسرقة أحد البنوك على طريقة المسلسل الأجنبي الشهير "La Casa de Papel". ويظهر الكبير أيضًا بملابس شخصية باربي الشهيرة، مما يزيد من تشويق الأحداث. وتستمر أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي، تمامًا كما حدث في الأجزاء السابقة التي تم إنتاجها منذ العام 2010.

من جانب آخر، قامت شركة "WATCH IT" بطرح البوستر الرسمي للمسلسل "الكبير أوي 8"، وتم الكشف بعض التفاصيل والمقالات المتعلقة بالعمل التلفزيوني المنتظر.

أبطال المسلسل

واشتملت التقارير على معلومات حول أبطال المسلسل، حيث يؤدي أحمد مكي شخصيات الكبير وجوني وحزلقوم، بينما تلعب الفنانة رحمة أحمد دور زوجة الكبير مربوحة. ويشارك الفنان بيومي فؤاد بدور الدكتور ربيع طبيب القرية، ويجسد الفنان مصطفى غريب شخصية العترة نجل الكبير.

مسلسلات رمضان 2024 يتصدر العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد ثلاث شخصيات رئيسية في القصة، بينما يشاركه النجوم مربوحة أحمد وحاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن، تحت إشراف المخرج أحمد الجندي.

مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.