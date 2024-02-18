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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل مسار إجبارى وموعد العرض الرسمي، ينتظر محبو الفنان أحمد داش عمله الرمضاني ظروف إجبارية تجمع أحمد داش وعصام عمر خلال السباق الرمضاني

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية قصة مسلسل مسار إجباري، الذي يتم عرضة على مدار 15 يومًا، خلال شهر رمضان الكريم، لينضم إلى ماراثون دراما رمضان 2024.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتكشف أحداث مسلسل مسار إجباري خلال الـ 15، حلقة سر خطير يقلب حياة الأخوين حسين وحسن رأسا على عقب، ما يجعلهما يبحثان عن بعضهم البعض خلال الأحداث ويتم وضعهم تحت ظروف إجبارية عليهم التعامل معها، والظروف تجعلهما يسيران في مسار إجباري.

جريمة قتل في موسم رمضان 2024

حكاية المسلسل تدور حول شابين في مقتبل العمر عكس بعض في كل شيء، ويكتشفان أنهما إخوة، وشوق فريق العمل من خلال برومو المسلسل عن جريمة قتل، وما قصتها بكشف أخويتهم خلال الأحداث، تفاصيل الحكاية في إطار تشويقي على مدار 15 حلقة، من بطولة الفنان الشاب عصام عمر في أول تجربة دارمية اجتماعية له، والفنان أحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبد ومي الغيطي، ومن إخراج نادين خان، والكاتب أمين جمال ويُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it.

يواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر، تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار اجباري" على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينشر اليوم السابع صورا جديدة من كواليس العمل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنانين عصام عمر وأحمد داش، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بالإضافة إلى طرح البوستر الجماعي لأبطال العمل.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.