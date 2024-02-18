نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة مسلسل الحشاشين وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان 2024 وتدور أحداث مسلسل الحشاشين، حول هذه الطائفة ومؤسسها الحسن الصباح، الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات، ولكنه ترك البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة.

وكان وقتها على عداء مع الوزير بدر الدين الجمالي الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، وهذا الأمر جعله يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين وكان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته.

وشكل حسن الصباح، قاعدة كبيرة وقوية في وسط الدول السلجوقية والعباسية وأراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة آلموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

أحداث حقيقية مسلسل الحشاشين



موسم مسلسلات رمضان 2024 اقتبس مسلسل الحشاشين، أحداثه من أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين عام 1090، التي تعتبر واحدة من أشهر الجماعات في التاريخ الإسلامي.

كانت طائفة الحشاشين، تتبنى الفكر المتطرف، واشتهرت في عصرها وقامت باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير الرعب والفزع في نفوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، وجاء المسلسل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موسم مسلسلات رمضان 2024 من المقرر أن يتم عرض مسلسل الحشاشين، عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المحتمل أن يعرض المسلسل عبر شبكة قنوات ON E ومنصتي «شاهد» و«watch it».ض

برومو مسلسل الحشاشين



موسم مسلسلات رمضان 2024 يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، كان قد طرح برومو مسلسل الحشاشين تمهيدًا لعرضه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ليكون بذلك أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.