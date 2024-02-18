مسلسلات رمضان 2024 Watch It..أحداث مسلسل المداح 4 وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024 يعرض مسلسل «المداح 4»، على قنوات «mbc» في عرض حصري، كما يُعرض أيضا على منصة «شاهد» ومسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسلات رمضان 2024 يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن الفنان القدير حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في أخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان الماضى عام 2023.

مسلسلات رمضان 2024 من المهم ذكره أن الفنانة سهر الصايغ التى قامت بتقديم دور الجنية مليكة في مسلسل المداح، فتعد الجن الذي رجع لمحاربة، الشيخ صابر المداح من جديد، عن طريق أحداث الجزء الرابع من أسطورة العودة، مسلسل المداح.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



مسلسلات رمضان 2024 يتم البحث بصورة كبيرة عن معرفة أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع، والذي قد تم تصويره ليتم إذاعته في رمضان سنة 2024، كما أن المسلسل سوف يعرض في رمضان الجزء الرابع 2024، حيث يضم مجموعة كبيرة من الفنانيين والنجوم بالإضافة إلى أبطال العمل الأساسيين، كما أنه سوف يتم ظهور مجموعة من أبطال الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث على أن يكونوا من ضيوف الشرف، حيث يكون أبطال العمل هما كالآتي:

الفنان القدير حمادة هلال على رأس القائمة.

بطولة النجم خالد سرحان.

أيضًا بطولة النجمة هبة مجدي.

بطولة النجمة دنيا عبد العزيز.

بطولة الفنانة القديرة حنان سليمان.

بطولة النجم الكبير صبحي خليل.

بطولة الفنانة الكبيرة هلا السعيد.

بطولة النجم محمود عامر.

تأليف الأستاذ أمين جمال.

أيضًا إخراج الأستاذ أحمد سمير فرج.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.