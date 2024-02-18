مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. أحداث مسلسل صيد العقارب وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان يعد مسلسل "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.

قصة مسلسل صيد العقارب



مسلسلات رمضان مسلسل صيد العقارب مسلسل اجتماعي، يناقش قضية صراعات بين الأقارب والعائلات وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

وتظهر غادة في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

الفنان القدير أحمد ماهر

مسلسلات رمضان ويجسد الفنان القدير أحمد ماهر يجسد خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد

مسلسلات رمضان ويُعرض مسلسل “صيد العقارب” على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل.

ابطال مسلسل “صيد العقارب”



المسلسل من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



ويشهد شهر رمضان 2024 منافسة بين قوية عدد كبير من المسلسلات، التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وبينها: فراولة، إمبراطورية ميم، حق عرب، الكبير أوي 8، صيد العقارب، بابا جه، عتبات البهجة، المعلم، الحشاشين، سر إلهي وغيرها من المسلسلات الدرامية والكوميدية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.