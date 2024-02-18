القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024 تركيا.. التفاصيل الكاملة عن مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE وموعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE مشاهدة جميع الحلقات عبر موقع 3seq قصة عشق | مسلسلات رمضان التركية 2024، مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE يمكن مشاهدته بكل حلقاته عبر موقع 3seq قصة عشق. يأتي هذا المسلسل ضمن مجموعة مسلسلات رمضان التركية لعام 2024، حيث ينتظر عشاق المسلسلات التركية بشوق إطلاق أعمال جديدة للانغماس في قصصها الرومانسية أو الكوميدية، وحتى القصص التاريخية.

ومنذ الإعلان عن عرض مسلسل ما قبلك، بدأ المتابعون في مشاركة العديد من التفاصيل حول القصة والأبطال. نحن هنا لنزودكم بكل المعلومات التي تحتاجونها حول موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له، لكي تتمكنوا من متابعة أحداثه والاستمتاع بالتجربة التلفزيونية بكل جوانبها.

قصة مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE التركي

مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE التركي يقدم قصة مشوقة حول مثلث الحب، الوفاء، والخيانة. تتناول الأحداث حياة هاكان داغستان، الذي يدير إحدى أكبر شركات البناء والمقاولات في البلاد. على الرغم من مرور ستة أشهر فقط على زواجه من ميرفي، يبدأ هاكان في مواجهة مشاكل في علاقتهما. تتحول ميرفي، التي كان يعرفها هاكان ويحبها، إلى شخصية مختلفة.

وفي أثناء رحلته إلى أنقرة، يلتقي هاكان بصحراء في المطار، التي تأخذ على عاتقها مهمة تعويض هاكان عن الإهمال الذي تعانيه زوجته. تتطور الأحداث وتتعقد العلاقات بين الشخصيات، مما يضع هاكان وميرفي في اختبار حقيقي لحبهما وولائهما لبعضهما البعض.

ويأتي هذا مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE ليقدم للمشاهدين قصة درامية مشوقة حول تحديات الحب والولاء في ظل الصعوبات والتغيرات. والآن، يمكننا التعرف على موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة إلى جانب أبطال العمل.

أبطال مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE التركي

ألب نافروز: في دور هاكان

سينام أونسال: في دور ميرفي

نيلبيري شاهين كايا: في دور صحرا

تانسيل أونغيل: في دور كان

ألتان مينلكلي: في دور ديرمان

نالان كوروجيم: في دور سميحة

أوغور أوزونيل: في دور عمر

أيسيل داي أوغلو: في دور عدلات

طه أونال: في دور أمير

أوغور بشير: في دور سردار

مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE

المخرج: فريدة قيطان سيناريو: باشاك أنغيغون المنتج: جوخان يلدز الشركة المنتجة: D Media

موعد عرض مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE عبر قناة كانال دي التركية، وتم بث الحلقة الأولى في 13 فبراير. يُنتظر أن تُعرض الحلقة الثانية يوم الثلاثاء القادم في 20 فبراير. يكون موعد العرض في تركيا الساعة 8:00 مساءً، ويُعاد بثه في السعودية في نفس الوقت، بينما يُعرض في الإمارات الساعة 9:00 مساءً، ويمكنكم متابعة مسلسل ما قبلك SENDEN ÖNCE عبر تردد القناة 11977.