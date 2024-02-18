مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم وموعد العرض

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسلات رمضان 2024 اقترب الفنان خالد النبوي والمشاركين في مسلسل إمبراطورية ميم، من الانتهاء من تصوير آخر أجزاء في المسلسل، داخل استوديو العزبة بمنطقة شبرا منت، استعدادًا لانطلاقه في الموسم الرمضاني 2024.

أحداث مسلسل «إمبراطورية م»



وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.

مسلسلات رمضان ويتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية المختلفة التي تنشب بين رب الأسرة وأبنائه ونشاهدها في كل منزل، وعلاقة الأب بأبنائه واختلاف وجهات المظر والمشاكل التي تواجه الآباء في تربية أبنائهم، على مدار حلقات المسلسل وبشكل بسيط وكوميدي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسلات رمضان 2024 ويجسد دور الأب الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للابناء فيجسدهم مجموعة من الفنانين الشباب، وهم: «نور النبوي - هاجر السراج - إلهام صفي الدين - منى أحمد زاهر - آدم وهدان».



مسلسل «إمبراطورية ميم» مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.



أحداث مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسلات رمضان 2024 وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.



مسلسلات رمضان 2024 مسلسل «إمبراطورية م» من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطلوة مسلسل «إمبراطورية م» مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: «محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، وغيرهم».