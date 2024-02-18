نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء وانهيار دينا الشربيني في إحدى البرامج.. تعرف على السبب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهارت الفنانة المصرية دينا الشربيني على الهواء أمام الجمهور خلال ظهورها في برنامج "Sold out"، الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد. وكان ذلك مساء أمس الجمعة، الموافق 16 فبراير، وأثارت هذه اللحظة المؤثرة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر تريند محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الماضية.

البداية عندما تلقت دينا الشربيني رسالة خاصة من سيدة من الحضور، أعربت فيها عن حبها لها وعن تواجدها لتزف والدها، محمد الشربيني، الذي فارق الحياة. وفي رد فعل عفوي، لم تتمالك دينا الشربيني دموعها، وبدأت تبكي بحرقة أمام الكاميرا وأمام الجمهور، معبرة عن حزنها العميق وفقدانها لوالدها الذي كانت تربطها به علاقة قوية.

دينا الشربيني تقدم اعتذار لوالدتها

وفي مشهد مؤثر آخر، توجهت دينا الشربيني بالاعتذار إلى والدتها، حيث أكدت أنها دائمًا ما تتحدث عن والدها ولا تذكر دور والدتها في حياتها، وشددت على أن والدها كان يدللها كثير وذكرت الشربيني إنه ا تأثرت بشكل كبير بعد وفاة والدها، نتيجة تدهور حالته الصحية، وهذا الحدث الأليم لا يزال يؤثر فيها بشكل عميق وقد أثارت هذه اللحظات العاطفية التي عاشتها دينا الشربيني تفاعلًا كبيرًا بين جمهورها ومتابعيها، الذين عبروا عن دعمهم وتعاطفهم معها خلال هذه الفترة الصعبة.



دينا الشربيني تتحدث عن طفولتها

وفي سياق متصل، تحدثت دينا من قبل في أحد البرامج عن طفولتها وقالت: "طفولتي كانت حلوة أوي حتى الجامعة كنت طفلة شقية وعندية وزنانة، وبقول يا رب لو خلفت عيال ما يطلعوش زنانين، بس أكيد ربنا هيردهالي، أهلي كانو كويسين أوي وعشان مكنش حد في سني كانو هما أصحابي لان اخواتي أكبر مني بكتير".

وتحدثت دينا خلال اللقاء عن صفة تتمنى أن تغيرها وهي العصبية المفرطة وقالت: "مامتي عصبية وأنا واخواتي كلنا عصبيين إلا أخت يعني أختي الوسطانيا ممكن تمسك نفسها بس لما بتطلع بتطلع، لكن بابايا عكس كده ودايما بيقول كلمة "مفيش مشكلة" مهما حصل وكنت بقوله أتمنى أبقى زيك في الحتة دي".

موقف أهل دينا الشربيني من التمثيل

صرحت دينا خلال اللقاء عن رفض أهلها للتمثيل برغم إيمانها بموهبتها الداخليه فقالت: "معظم أهلي كانو ضد التمثيل بابا بس إلى كان موافق انا عنادية وبعدين في حاجات بشوف بدل ربنا ادهالك افضل ماشي وراها يعني اي حد ربنا مديله موهبه بستحرم أو ي إنه مش بيعملها"

وتابعت:" أنا معرفش أنا بعرف أمثل ولا لا لحد دلوقتي بس أقصد ان انا كنت حاسه في حاجة مختلفة جوايا ساعتها ده كان احساسي".

دينا الشربيني تصف نفسها

وصفت دينا الشربيني نفسها ببعض الكلمات، وأوضحت أنها ترى نفسها ضعيفة في بعض الأوقات فقالت: " بحس أن قلبي خفيف أو ي وبتأثر بسرعة وبحب بسرعة وعندي حاجات جوايا عكس بعض وبحس إني ضعيفه برغم إنس بكرهه الضعف فعشان كده باجي على نفسي وبتجيلي القوة دي لما بقعد مع نفسي بقول الحمد الله انا احسن من ناس كتير والحاجات إلى بحبها موجودة فلازم احارب عشان إلى ربنا ادهولي استاهله".

زصرحت بأنها وقعت في الحب مرتين فقالت: أنا حبيت مرتين في حياتي بس للأسف مش بتعلم من غلطاتي في العلاقات إلى بدخلها، أما عن معنى الحب بالنسبة لي هو الآمان والثقة والحنان، وبكره الكذب والخيانة في العلاقة، ومفهوم الحب ككل حلو، ولكن لما بيبقى الإنسان في علاقة ويحب بجد بيتوجع فده مش بحبه في الحب"

دينا الشربيني تصف الحب بـ إنة سلاح ذو حدين

وصفت دينا خلال اللقاء الحب بالوصف المعتاد أنه سلاح ذو حدين وقالت" أنا شايفة ان الحب سلاح ذو حدين بحبه جدا وساعات بقول خلاص مش هحب تاني اصله بيوجع، ان بحب الحب بحب اي حاجه احساس الحب نفسه حلو ان تحس ان حد بيحبك أو بتحب حد بتطمن عليه وبيطمن عليك خايفين على بعض سواء كعلاقة أو ك اهل أو اصدقاء".