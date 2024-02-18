نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم مسلسلات رمضان 2024، تتصاعد أحداث مسلسل بيت الرفاعي حيث يجد الأبناء أن والدهم مهنته الأساسية هي تاجر آثار، كما أن “كرارة” يتزوج من الفنانة إيناس كامل ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض في رمضان 2024، إلا أنه تظهر الفنانة ميرنا جميل التي تجسد شخصية كوافيرة لتقع في حبه.

أحداث مسلسل “بيت الرفاعي”



موسم مسلسلات رمضان 2024، ستدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، في منطقة شعبية ويعمل والدهم تاجر واسمه محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة، حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

بمجرد طرح التريلر التشويقي وصور كواليس تصوير مسلسل “بيت الرفاعي”، للفنان أمير كرارة، ازداد البحث عبر الموقع الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رغبًة منهم في معرفة تفاصيل قصة العمل الفني ومن هم أبطاله الذين سيشاركون مع نجمهم المفضل “كرارة”.

موسم مسلسلات رمضان 2024، يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

الفنان أمير كرارة



موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل “بيت الرفاعي” له أكثر من خط درامي حيث سيدخل الفنان أمير كرارة في صراع كبير مع الفنان أحمد رزق، الذي سيكون متزوج من الفنانة دنيا المصري، وتنتقل الأحداث إلى الفنان سيد رجب الذي يجسد شخصية عم “كرارة” وهو تاجر أيضًا.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.