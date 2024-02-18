مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل العتاولة وموعد العرض الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - قصة وأحداث مسلسل العتاولة وموعد العرض الرسمي

موسم مسلسلات رمضان 2024، يتم عرض مسلسل العتاولة من خلال منصة شاهد. بالإضافة لقناة إم بي سي مصر الفضائية. وقناة إم بي سي مصر 2 وتدور قصة مسلسل العتاولة في إطار اجتماعي شعبي وتتمحور حول قصة اثنان من الأخوة من الحي الشعبي وهم طارق لطفي وأحمد السقا. يواجهان في حياتهما العديد من المشاكل المادية. ومن ثم يتجه أحمد السقا للعيش بمفرده وترك العائلة من أجل تحسين وضعه المعيشي. لكن أخاه لا يتوقف عن مضايقته وإيقاعه في المشاكل إلى أن يتم سجنه بسبب تهمة كبيرة لفقها له أخاه. وتلعب خلال المسلسل الممثلة زينة شخصية حبيبة أحمد السقا. بينما تكون مي كساب طليقة طارق لطفي لكنها مازالت تحبه.

قصة مسلسل العتاولة



موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث يعتبر مسلسل العتاولة من أقوى وأضخم الأعمال في الموسم الرمضاني القادم فهو من إنتاج صادق الصباح ودوما ما تحصد الأعمال التي ينتجها نجاحا كبيرا. مثل مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق. ومما يعطي قوة للمسلسل أيضا اجتماع أهم النجوم معا، فهو يجمع بين الفنان أحمد السقا وطارق لطفي بعد نجاح تعاونهم منذ سنوات في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي عرض سنة 1999. لنتعرف سويا من خلال الخليج اليوم على قصة المسلسل وأبطال العمل بالإضافة لبعض التفاصيل المتعلقة بذلك.

مسلسل العتاولة عدد كبير من نجوم الفن المصري

الفنان أحمد السقا ويظهر بشخصية شاب فقير يحاول لعيش بمفرده والابتعاد عن المشاكل بالإضافة لمحاولته في تحسين وضعه المعيشي.

طارق لطفي: وكان قد ظهر في بوستر المسلسل بـ لوك جديد ومختلف، حيث كان حليق الرأس وبشارب كثيف.

باسم سمرة: يظهر بشخصية تحاول الإيقاع بين الأخوة.

الممثلة: زينة وتكون حبيبة أحمد السقا.

ومي كساب: وتلعب شخصية طليقة طارق لطفي.

سامي مغاوي.

هدى الأتربي.

حنان يوسف. والعديد من الممثلين الآخرين.

موسم مسلسلات رمضان 2024

موسم مسلسلات رمضان 2024، ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

موسم مسلسلات رمضان 2024، وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.