نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل حق عرب وموعد العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم مسلسلات رمضان 2024، كشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف عبد ربه أن عزت السويركي الذي يعد أقرب الشخصيات له يخونه، ويكون العوضي في المسلسل رجل شريف مقرب من عبدربه، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق ملئ بالإثارة.

النجم أحمد العوضي



موسم مسلسلات رمضان 2024، يشارك النجم أحمد العوضي في موسم دراما رمضان للعام الحالي بمسلسل حق عرب، الذي سيعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

موسم مسلسلات رمضان 2024، وجاء تصدر أحمد العوضي بطولة “حق عرب” بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ تقديم دور هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلي "اللي مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحًا كبيرًا في العملين.

آخر أعمال النجم أحمد العوضي

موسم مسلسلات رمضان 2024، وكانت آخر أعمال النجم أحمد العوضي فيلم الإسكندراني الذي ينتمي للسينما الشعبية أيضًا، ومسلسل ضرب نار خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وكان أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.