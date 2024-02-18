تركي آل الشيخ يروج لبوستر مسرحية "رمضان ميوزيكال سكول"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البوستر الدعائي لمسرحية “رمضان ميوزيكال سكول” لـ الفنان محمد هنيدي، في الرياض وذلك في أول عمل له بعد حصوله على الجنسية السعودية.

منشور تركي آل الشيخ

ونشر آل الشيخ، البوستر الدعائي لـ مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: معلق: “أوقات كوميدية تنتظركم في مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي.. على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.. ابتداءً من 24 فبراير”.

حصول هنيدي على الجنسية السعودية

وسبق وأن أعلن الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية، معربًا عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن مسيرته الفنية تم تكريمها بحصوله على الجنسية، حيث كتب عبر حسابه بموقع X: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم أني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين، شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة للفنان محمد هنيدي بعد إعلانه حصوله على الجنسية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X: أهلًا بيك بين أهلك وإخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغي صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.



السعودية تدعم إنتاج الجزء الثاني من “صعيدي في الجامعة الأمريكية”



وسبق وأعلن المستشار تركي آل الشيخ اعتزام هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنتاج الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بعد حصول الفنان محمد هنيدي على الجنسية السعودية.

وطالب تركي آل الشيخ، محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، إذ كتب عبر حسابه بموقع X: يا ليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني ويجدد ذكرياتنا، هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا.. الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي.. ولو هوا جاهز احنا جاهزين ندعم ده.