نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحاب الجمل تروج لدورها في "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة رحاب الجمل البوستر الرسمي لمسلسل “ بيت الرفاعي” خلال حسابها الشخصي على موقع " إنستجرام ".

وكتب رحاب الجمل: “بيت الرفاعي رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين”.

تخوض الفنانة رحاب الجمل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صدفة" وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة.

وقالت رحاب في تصريحات صحفية لها: "إن العمل يمثل حالة فنية جيدة وبه الكثير من التفاصيل الدرامية المميزة التي ستشد المشاهد منذ الحلقة الأولى، لافتة إلى أن دورها سيكون مفاجأة خلال الأحداث الدرامية".

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.