نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل لانش بوكس وموعد العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم مسلسلات رمضان 2024، تم الإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 لتكون أول أيام شهر رمضان يوم 11 مارس 2024 ومنذ أن تم الإعلان ويريد العديد من الناس معرفة مواعيد مسلسلات شهر رمضان المبارك ومن أكثر المسلسلات التي يتم البحث عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي هو مسلسل لانش بوكس الذي يعتبر مسلسل درامي كوميدي.

قصة مسلسل لانش بوكس

ابطال مسلسل لانش بوكس

موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل لانش بوكس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنه يعتبر من المسلسلات الدرامية الكوميدية الذي يروي قصة حياة ثلاث نساء ربات بيوت حيث تدور أحداث المسلسل حولهم وهم يحاولون ايجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في الحياة ومع مرور الوقت وهم يقضون حياة عادية جدا يتحولون فجأة إلى عصابة ويمارسون العديد من الجرائم المختلفة بهدف الحفاظ على حياتهم وعائلاتهم.

ابطال مسلسل لانش بوكس



موسم مسلسلات رمضان 2024، منذ ان تم الاعلان عن بعض المعلومات عن مسلسل لانش بوكس ويريد العديد من الناس معرفة ابطال المسلسل حيث يتم تقديم المسلسل من قبل العديد من الفنانين والفنانات الذين تدور أحداث المسلسل حول ويقومون بعمل الكوميديا الدرامية بالإضافة إلى النجمة جميلة عوض التي لم تقوم بتقديم أعمال منذ العديد من السنوات فقط تابعوا النقاط التالية ويمكنكم الاطلاع على أهم أبطال مسلسل لانش بوكس:

الفنانة غادة عادل.

الفنانة جميلة عوض.

الفنانة فدوى عابد.

الفنان أحمد وفيق.

الفنان شاهين.

الفنان هشام اسماعيل.

الفنان صدقي صخر.

الفنان عمرو رمزي.

الفنان أسامة أبو العطا.

أحداث مسلسل "جري الوحوش

موسم مسلسلات رمضان 2024، أحداث هذا المسلسل مأخوذة عن فيلم "جري الوحوش"، بطولة كل من النجم الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.



موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.