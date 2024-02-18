نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تروج لمسلسل "سر إلهي" بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة روجينا البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل “ سر إلهي” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت روجينا: “بسم الله توكلنا على الله مسلسل (سر الهي) رمضان_ 2024 تاليف امين جمال اخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك كله بإذنه”.

مسلسل “سر إلهي”

تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهدها في مسلسل "سر إلهي "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله شخصيه نصرة غير مُحبة للأموال وهي سيدة متزوجة تتعرّض للخيانة والغدر من أقرب الناس إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي