فيلدي المجرية تمزج الرقص الحديث بالشعر في الأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر عرضا لفرقة فيليدي المجرية تصميم وإخراج يانوس فيليدي وموسيقى اوربان جورجى وذلك في الثامنة مساء الإثنين 19 فبراير علي المسرح الكبير، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ أهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم.

فيلدى المجرية تمزج الرقص الحديث بالشعر فى الاوبرا

فيلدى المجرية تمزج الرقص الحديث بالشعر فى الاوبرا

فيلدى المجرية تمزج الرقص الحديث بالشعر فى الاوبرا

يتضمن البرنامج تابلوهات للرقص الحديث الممزوج بابيات شعرية تعبر عن المشاعر الانسانية المتعددة منها الفرح، الحزن، الحب، اليأس وغيرها.

يذكر أن فرقة فيليدى تأسست عام 2010 علي يد المصمم المجري يانوس فيليدي الذى اضاف على اداءها عدد من المهارات التقنية المتقدمة إلى جانب اساليب الباليه الكلاسيكي وعناصر من الرقص الحديث.

أعمال أخري للأوبرا

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى اجراء حوار ابداعى مع مختلف دول العالم تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لجمعية لى كورد كروازيه الفرنسية ومؤسسة اوتار سفارس بقيادة المايسترو مصطفي فهمي ومشاركة الالتو الصينية روشين نيو العازفين والعازفان الفرنسي بيير هنري اكسورب ( فيولا )، وائل السيد ( اوكورديون ) وذلك في الثامنة مساء الاحد 18 فبراير علي المسرح الصغير.