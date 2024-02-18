نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل صدفة وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موسم مسلسلات رمضان 2024، حرصت ريهام حجاج، على تقديم الأعمال ذات الطابع التشويقي والدرامي والاجتماعى طوال السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل «صدفة» بطريقة مختلفة هذا العام.

وتقدم النجمة ريهام حجاج، لأول مرة في مسلسلها الجديد «صدفة» المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، نوعية اللايت كوميدى في أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل صدفة

أحداث مسلسل صدفة



موسم مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداث مسلسل صدفة، في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى «فؤاد مهران» في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي «صدفة».

موسم مسلسلات رمضان 2024، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

أحداث مسلسل صدفة

موسم مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداث مسلسل صدفة، في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى «فؤاد مهران» في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي «صدفة».



ابطال مسلسل صدفة

موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل صدفة، بطولة كل من: ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامي دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.